Voltena hapert in derde set

WERKENDAM • De speelsters van IMS Voltena namen zaterdag twee punten mee uit Doetinchem, waar ze uitkwamen tegen het plaatselijke Rabobank Orion Volleybal Doetinchem. Of lieten ze één punt achter in Doetinchem?

De eerste twee sets leverden winst op voor het uitspelende team. Set 1 begon met een achterstand van 10-5 voor de Werkendamse dames, die met een mooie serie werd omgebogen naar 10-11. De latere voorsprong van 16-19 ging weer in rook op, want het stond zomaar weer 21-21. Setwinst was er uiteindelijk toch voor de blauwen met 22-25. In de tweede set was er direct een voorsprong die niet meer uit handen werd gegeven, al werd het nog even spannend toen de 15-23 toch nog 20-23 werd. Met 21-25 was het eerste competitiepunt binnen.

Stotteren

Bij winst van de derde set zou ook de wedstrijd in de pocket zitten, maar niets was minder waar. De machine uit Altena haperde en stotterde, en de al vroeg in de set opgelopen achterstand van 10-6 werd nooit meer goedgemaakt. Via 18-12 werd nog 21-18, maar de dames in het oranje pakten verdiend met 25-19 de overwinning van de derde set.

Bij setwinst van de vierde set zou er nog steeds geen vuiltje aan de lucht zijn voor IMS Voltena, en mogelijk kon het bericht dat directe concurrent Vocasa met 3-1 verloren had nog voor een extra prikkel zorgen. Maar donkere wolken pakten zich samen en na de 17-17 regende het punten, echter aan de voor IMS Voltena verkeerde kant van het net. Orion trok de wedstrijd weer helemaal in evenwicht met een setwinst van 25-20.

Voor uithuilen was geen tijd. Er moest direct worden begonnen aan de allesbeslissende tiebreak tot de vijftien punten. IMS Voltena piepte en kraakte, kwam met 5-2 achter te staan, maar wist uiteindelijk toch via 9-9 de set met een 11-15 naar binnen te harken. Mooi was anders, maar het resultaat telde, zeker toen ook het bericht binnenkwam dat andere directe concurrent Utrecht ook met 3-1 had verloren.

Punt verloren

Voor trainer-coach Johan van Vliet van IMS Voltena deed dit verlies van de concurrenten er niet toe. Hij maakte zich zichtbaar zorgen over de aanpak en inzet van zijn eigen team, dat in zijn ogen vandaag een punt verloren had.

Hij gaf de meiden de duidelijke opdracht mee zelf na te denken over hoe het kan dat een zekere overwinning toch nog bijna uit handen gegeven werd.

Komende zaterdag al kunnen de meiden van IMS Voltena laten zien waar dit denkwerk toe heeft geleid, want dan komt het eerste damesteam van Pharmafilter US uit Amsterdam op bezoek.

Om 16:30 uur klinkt het beginsignaal in sporthal De Crosser in Werkendam, iedereen is welkom, de toegang is gratis.