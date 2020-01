ACKC wint en stijgt in de poule

ALMKERK • De Almkerkse korfbalvereniging ACKC won zaterdag van GKV. Daarmee steeg ACKC van de vierde naar de tweede plaats in de poule.

GKV, bij het begin van de wedstrijd derde in de poule, keek al snel tegen drie punten achterstand aan, maar wist vervolgens in te lopen naar 3-2.

Na de 4-2 van ACKC raakte een speelster aan Almkerkse zijde dusdanig geblesseerd aan haar knie dat ze het veld moet worden uitgedragen. Vervolgens trok GKV de stand gelijk, maar al snel stond het 6-4 voor ACKC. Zo ging het de hele eerste helft door, met een ruststand van 11-8 als resultaat.

De tweede helft begint goed voor GKV: ze scoren snel twee doelpunten waardoor de stand 11-10 is. Het gat tussen de twee wordt daarna weer langzaam groter, via 15-12 naar 20-15.

Door de winst van deze wedstrijd staat ACKC 1 nu op de 2e plaats in de poule, met nog één punt verschil op DVS '69. Volgende week is deze ploeg de tegenstander. ACKC hoopt op veel publiek. De wedstrijd begint om 19:00 uur in Hendrik-Ido-Ambacht. Hiervoor speelt het tweede ook tegen DVS '69: deze wedstrijd begint om 17:45 uur.

Doelpuntenmakers afgelopen zaterdag: topscoorder met 7 doelpunten is Jochem; Ingrid 4x, Sabine 3x, Natasja 2x, Marlies, Stef, Arné en Dieke 1x.