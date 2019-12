Winst voor Woudrichemmer Dik Vink

ALMKERK/WOUDRICHEM • Dik Vink uit Woudrichem mag zich maandbekerkampioen van Golfclub Almkreek noemen.

In de A-categorie liet hij Robbert van Dijken uit Tilburg en plaatsgenoot Jan Ruis achter zich.

In de B-categorie ging de eer naar Co Stravers uit Lexmond. Sleeuwijker Cees Duijzer werd hier derde.

Van april tot oktober wordt in Almkerk één keer per maand een qualifying strokeplaywedstrijd gespeeld voor leden met een hcp. 0 t/m 36. Hij of zij met het beste resultaat over vier wedstrijden mag zich maandbekerkampioen noemen.