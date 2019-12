Actiedag Achilles Veen brengt ruim 10.000 euro op

VEEN • De Samen Sterk Actiedag bij Achilles Veen heeft zaterdag een bedrag van 10.135,13 euro opgebracht.

Stichting Sponsoring v.v. Achilles Veen en het team van HS-PAS Parking Access en Securtity bedankt iedereen die een bijdrage heeft gedaan. De cheques werden aan het einde van de dag uitgereikt aan Jan Feenstra van Villa Pardoes, Collinda den Dekker en medewerkster Cheyenne van Lunchroom jeKANS en aan Rieka en Tess Verbeek van de jeugdafdeling van Achilles Veen.

De dag begon werkelijk schitterend op een winterse Hanen Weide. Voor de wedstrijd van het eerste elftal tegen Zwaluwen werd er door Willemien Kwetters al gecollecteerd voor de Samen Sterk-actie. Willemien is al heel veel jaren als vrijwilliger verbonden aan Achilles Veen.

Goede sfeer

Het vlaggenschip zorgde met een dikke 4-0 overwinning op Zwaluwen voor een goede sfeer in de RaboLounge. Daar was het zeer druk en was de grote verloting met in totaal 28 prijzen een mooi succes.

De hoofdprijs van Golfpark Almkreek werd gewonnen door Jan Honcoop en trainer van het tweede elftal won twee Efteling-kaarten. De Samsung Tablet werd gewonnen door Ton Kuijper uit Geertruidenberg en het mooie herenhorloge, geschonken door juwelier Van Zandwijk, werd gewonnen door Janine van Boxtel. Hans Sanders van Lumosa won een van de cadeaubonnen van Lunchroom jeKANS.

Het ontbrak de bezoekers aan de Samen Sterk Actiedag aan niets, dankzij de heerlijke hapjes die beschikbaar waren gesteld door Slagerij G. & J. Vos uit Veen.

Stil

Het werd nog even stil in de RaboLounge, toen Jan Feenstra van Villa Pardoes even kort het woord nam. Hij vertelde dat er dit weekend maar liefst elf gezinnen met terminaal zieke kinderen in de villa aanwezig zijn. De opbrengst van de actiedag wordt daarom goed besteed.