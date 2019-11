Almkerk start met voetbalacademie 'Altena+'

ALMKERK - Op woensdagmiddag 13 november gaat om 14:30 uur bij Almkerk de Voetbalacademie Altena+ van start.

Het doel van deze voetbalacademie is om beter te leren voetballen aan de hand van thematische trainingen. Iedere week komt er een ander thema aan bod.

Gediplomeerd

De trainingen worden verzorgd door zeer ervaren trainers die UEFA-gediplomeerd zijn. Een aantal trainingen zullen geassisteerd worden door betaald voetballers, die uitkomen in de hoogste divisies van Nederland.

Uitgereikt

De trainingen worden dit kalenderjaar op de volgende woensdagmiddagen van 14:30 tot 15:30 uur gegeven: 13, 20 en 17 november, 4, 11 en 18 december. Bij deelname aan vijf trainingen of meer wordt een Voetbalacademie Altena+ shirtje uitgereikt.

Gratis

Alle jongens en meisjes uit de regio in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar mogen aan Altena+ meedoen. De deelname hieraan is gratis, inschrijving hiervoor is vereist. Dat is mogelijk via onderstaand e-mailadres.

voetbalacademiealtena@outlook.com