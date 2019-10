Lastige wedstrijd voor ZVDO

ANDEL • De waterpoloërs van ZVDO moesten zaterdag hun meerdere erkennen in Zeester-Meerval, dat in Andel op bezoek kwam.

Vooraf was de verwachting al dat het een lastige wedstrijd zou worden en dat werd het ook voor de Andelnaren. Vanaf minuut 1 was ZVDO bij de les. Pupil van de week Thies Boll mocht de wedstrijdbal, die aangeboden is door Fine-Oak, bij het startsein het water ingooien.

Zeester-Meerval ging direct druk zetten, maar ZVDO kon zich hieronder vandaan spelen. ZVDO opende zelfs de wedstrijd met een man meer-situatie.

Daarna kwam ook de aanval van de bezoekers op gang. Ze wisten de verdediging van ZVDO vijf maal te passeren, maar de achterstand was nog te overzien: 2-5. Het krachtverschil tussen beide ploegen was duidelijk, maar toch wist ZVDO goede tegenstand te bieden.

De tweede periode werd zelfs gelijk gespeeld. ZVDO wist de keeper van de bezoekers driemaal te passeren en de rust werd ingegaan met een stand van 5-8.

Ervaring

Na de rust kwam het krachtverschil via de score tot uiting. De toeschouwers konden zien dat Zeester-Meerval de ervaring uit de hogere klasse had meegenomen. Het team wist het eigen doel schoon te houden en de verdediging van ZVDO vijf keer te passeren. Met name in de omschakeling werd het verschil gemaakt.

Het spel werd in de vierde periode gekopieerd, al wist ZVDO nog twee doelpunten te maken. Zeester-Meerval bleef doorgaan met scoren en wist de eindstand op 7-19 te zetten. Dit weekend heeft ZVDO rust en op 9 november zal de ploeg afreizen naar Roermond, waar het vorig jaar nog op miraculeuze wijze wist te winnen.