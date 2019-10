Geslaagde basketbalclinic in het Vlechtwerk

WERKENDAM • In de herfstvakantie hadden de beide trainers van de Virtus-Peanuts, Evelien Biesheuvel en Han van den Akker (helaas afwezig wegens ziekte) een heuse basketbalclinic georganiseerd voor alle kinderen van 5, 6 en 7 jaar.

De opzet was duidelijk: de kinderen op een leuke, speelse wijze kennis laten maken met basketbal. Niels Plieger, al jarenlang een vaste waarde voor heren 1 van Virtus en een verdienstelijk speler op de 3x3 toernooien in Europa, was bereid om de clinic te leiden.

Na de warming-up volgden er natuurlijk allerlei baloefeningetjes en schotoefeningen. Daarna moesten de enthousiaste kinderen vijf stations doorlopen met allerlei leuke basketbalvariaties. Op het eind van de clinic was er nog even tijd over voor het afsluitende spel: "raak of mis", waarbij er hard gelachen en gerend werd.

Na afloop werd de kinderen nog verteld, dat zij, als zij het leuk vinden, drie dinsdagen gratis mogen mee komen trainen in het Vlechtwerk van 15:45 tot 16:45 uur.