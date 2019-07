Ook jeugd Beach Sport Vereniging Werkendam succesvol

WERKENDAM • Ook de aanstormende talenten van Beachsport Vereniging Werkendam doen het erg goed.

Zij spelen veelal in de landelijke eerste en tweede divisie en vorige week won het team Anique Tavenier-Yara van de Ven de eerste divisie in Zaandam, en het afgelopen weekend was het duo Julia van Esch-Jill Weeda succesvol in Hoek van Holland, waar zij het goud pakten in de eerste divisie.

Hun trainingsmaatjes Femke Bulthuis-Fleur Muilwijk behaalden hier ook een podiumplaats door derde te worden.