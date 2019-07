Eerder succes zit Stan van Oord in de weg

WOUDRICHEM • Het succes van eerdere races dit seizoen zat coureur Stan van Oord uit Woudrichem afgelopen weekend in de weg tijdens de Blancpain GT World Series Europe.

De snelste zijn in je klasse en toch in beide races niet naar het podium kunnen racen hoort ook bij het format van de Supercar Challenge, weet Stan van Oord als geen ander.

Het principe van de successeconden, die je krijgt wanneer je op het podium komt, bepalen voor een groot deel je kansen in de volgende races, zoals die van afgelopen weekend in Zandvoort.

"Na de dubbelzege op Spa-Francorchamps moesten wij 30 seconden langer stilstaan bij onze eerste pitstop. Daarmee wordt het heel erg moeilijk om weer naar het podium te rijden en dat hebben we dit weekend, ondanks dat we sterke races hebben gereden, ondervonden", legt Van Oord uit. "Gelukkig gaan we nog steeds aan de leiding in het klassement."

De Blancpain GT World Series Europe op Circuit Zandvoort is een geweldig evenement met tientallen ontzettend dikke GT-auto's. Een mooie gelegenheid voor Stan van Oord om, naast van zijn eigen races, ook te genieten van ander spektakel op de baan. Dit weekend is het enige optreden van de Supercar Challenge op Zandvoort en hoewel het circuit Van Oord echt goed ligt, wist hij dat het moeilijk zou worden om weer voor de winst te kunnen gaan. Niet alleen omdat hij en zijn teamgenoot Dennis de Borst na de optimale score tijdens de Spa Euroraces bij de pitstop het maximale aantal van 30 successeconden langer stil moesten staan, maar ook omdat hun directe concurrenten juist nauwelijks extra seconden hadden.

Tijdens de kwalificatie 's op zaterdagochtend vroeg om acht uur was de baan half nat, half droog. Toen de baan wat droger werd besloten Van Oord en zijn team Ferry Monster om voor slicks en achter regenbanden te monteren, om zo te proberen de snelste tijd in hun klasse Supersport 1 op de klok te zetten. Die keuze was gewaagd en wanneer de kwalificatie een paar minuten langer had geduurd waarschijnlijk de juiste. Nu bleek de baan nog net iets te nat en daarom moest Van Oord zich voor het eerst dit seizoen tevreden stellen met de tweede startpositie.

De eerste race aan het einde van de zaterdagmiddag reed De Borst een prima eerste stint, waarin hij erin slaagde dicht achter de leider in Supersport 1 Jacky van der Ende te blijven. Hij leverde de Leon Cupra TCR af met de banden nog in prima conditie en toen begon het lange wachten. "Dertig seconden extra stilstaan is echt zwaar, je weet dat je concurrenten je allemaal passeren." Van Oord kwam als negende in zijn klasse de baan weer op en reed geweldige rondetijden. Hij maakte een fraaie opmars door het veld en benaderde de nummer vier tot op vier en een halve seconde, meer zat er deze race echter helaas niet in.

De tweede race op zondag, opnieuw aan het einde van de middag, reed De Borst vanaf de tweede startplek een geweldige race. Hij nam na een drive through penalty van René Steenmetz de leiding in zijn klasse, spaarde zijn banden en bouwde toch een mooie voorsprong op. Vlak voor de pitwindow open ging kwam echter de safetycar in de baan en daarmee waren De Borst en Van Oord hun voorsprong meteen weer kwijt. Omdat ze in de eerste race vijfde waren geworden hoefden ze deze race 'maar' 20 seconden langer stil te staan bij de pitstop. Van Oord kwam nu als zesde de baan weer op en kon weer naar voren rijden, totdat in de slotfase de safetycar de baan weer inkwam. Normaal gesproken is dat een mooie gelegenheid om weer dichtbij je voorganger te komen, maar dit keer werd het chaos.

Tussen de deelnemers uit de Supersport 1 zaten nu namelijk de veel langzamere rijders uit andere divisies en daardoor was na de herstart de afstand tot zijn directe concurrenten groter geworden in plaats van kleiner. Toch wist Van Oord nog op te klimmen naar de vierde plaats, maar de race was net te kort om de derde positie over te nemen.

De volgende twee races zijn op 17 en 18 augustus tijdens de altijd drukbezochte Gamma Racing Day op TT Circuit Assen. "Daar hebben we nog 15 successeconden, hopelijk kunnen we daar weer voor de overwinning strijden", kijkt Van Oord vooruit. "In het klassement staan we er gelukkig nog steeds erg goed voor, dus we hebben alle vertrouwen dat we voor de titel kunnen blijven strijden."