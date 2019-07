Werkendammer Patrick Verbeek pakt zilver

WERKENDAM • Tijdens het ultrafestival in Deventer heeft ultraloper Patrick Verbeek uit Werkendam de tweede prijs behaald in de categorie '12 uur'.

Verbeek legde tijdens deze wedstrijd van 12 uur non-stop hardlopen een afstand af van 120 kilometer en 553 meter.

"De wedstrijd werd gehouden op de wielerbaan in Deventer, dit is en geasfalteerd parcours met een lengte van 1300 meter", vertelt de Werkendammer. "De start was om 21:00 uur, je loopt heel de nacht. Dat waren dus een heleboel rondjes. Het grote voordeel is wel dat je elke ronde langs de bevoorradingstent komt."

Blessure

Na de ronde van Texel in april was Verbeek een tijdje geblesseerd. "Ik heb toen een racefiets gekocht om mijn conditie op peil te houden. Toen ik weer kon hardlopen, begon het al snel te kriebelen en maakte ik een schema voor een 12-uursloop.Ik had nog niet eerder een 12-uursloop gedaan en ook nog nooit 's nachts gelopen. Twee uur na de start werd het donker, de eerste zes uur heb ik in een iets hoger tempo gelopen, omdat ik weet dat de tweede helft het zwaarst is. Er was alleen parcoursverlichting, dus je liep in het donker. Na zonsopkomst rond 05:00 uur werd het erg zwaar, maar mijn hartslag bleef onder de 140 en ik kon het tempo vasthouden. De laatste twee uur is het vechten, want je lichaam wil stoppen; dan moet je blijven knokken. Mijn doel was om 120 kilometer te lopen en dat is gelukt, dus ik ben superblij."