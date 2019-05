ACKC nog steeds op koers

ALMKERK • ACKC ligt nog altijd op schema voor promotie.

Ventura Sport uit Strijen kwam zaterdag op bezoek in Almkerk en de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door ACKC met 18-11. ACKC blijft na deze wedstrijd nog koploper samen met Korbatjo.

Komende zaterdag 25 mei gaat ACKC naar Rotterdam, waar het op sportpark Ellemare speelt tegen THOR. Thuis was ACKC deze tegenstander duidelijk met 21-7 de baas. Aanvang van de wedstrijd zaterdag in Rotterdam is 15:30 uur.