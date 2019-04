Sterke seizoensopener voor Stan van Oord

WOUDRICHEM • Met een dubbele poleposition, een zege in de eerste en een tweede positie in de tweede race is Stan van Oord het nieuwe seizoen in de Supercar Challenge op het circuit van Magny-Cours uitstekend begonnen.

"We hebben meteen gemerkt dat de concurrentie ons nu op de hielen zit, want we hebben flink moeten knokken. Maar dat maakt het racen des te mooier, we hebben prachtige gevechten gehad op dit geweldige circuit", kijkt de Woudrichemse coureur tevreden op de seizoensopener terug.

Traditioneel racet de Supercar Challenge ieder seizoen op een nieuw circuit. Dit keer was dat direct de start van het nieuwe seizoen op het Franse Circuit de Nevers Magny-Cours. Dit voormalig Formule 1-circuit ligt 250 km onder Parijs en heeft een zeer uitdagende 4,4 kilometer lange baan. Voor Van Oord een nog onbekend circuit, dus was het zaak om vooraf wat huiswerk te doen om de baan te leren kennen. Filmpjes op Youtube gaven een goede indruk, maar toen Van Oord in de race-simulator bij coach Niels Langeveld wat virtuele ronden over het circuit kon rijden ontdekte hij hoe uitdagend circuit Magny-Cours is.

Dat hij een snelle leerling is liet de regerend kampioen Supersport 1 zien tijdens de kwalificatie op vrijdag, want zijn snelste ronden waren goed voor de poleposition van zowel race 1 op zaterdag als race 2 op zondag.

De Seat Leon Cupra TCR heeft een flinke metamorfose ondergaan, want waar de Febo-racer voorheen veel rode en zwarte elementen had is deze nu een echt opvallende verschijning in fel geel met zwart. Net als afgelopen seizoen handhaaft het Febo Racing Team de tactiek dat Dennis de Borst de eerste stint rijdt en Van Oord bij de verplichte pitstop het stuur overneemt. "We voelen ons daar beide prettig bij en heeft vorig jaar ook prima gewerkt", legt Van Oord uit. "Wanneer we extra successeconden hebben vallen we vaak wat terug en ik vind het geweldig om dan weer het gevecht aan te gaan met de rijders in mijn klasse."

Leiding

In race 1 op zaterdag reed De Borst een sterke race, al moest hij toestaan dat Jacky van der Ende de leiding in de wedstrijd overnam. Nog zonder successeconden kwam Van Oord als tweede in de divisie Supersport 1 de baan weer op en hij ging op jacht naar Max Veels, die het stuur had overgenomen van Van der Ende. Omdat de nummer drie al een gat had laten vallen was duidelijk dat de strijd om de overwinning tussen beide Leon Cupra's zou gaan. Toen van Van Oord tien minuten voor het einde van de race zijn concurrent in het vizier kreeg maakte hij zich op voor het gevecht, maar zover kwam het helaas niet. Veels kreeg te maken met mechanische pech en moest de pits opzoeken, waardoor Van Oord de leiding in handen kreeg en de race won met een voorsprong van een kleine 18 seconden op Jonas de Kimpe (B) .



In de tweede race op zondagochtend reed De Borst opnieuw sterk, maar hij kon de aandringende Max Veels niet achter zich houden en maakte zijn pitstop in tweede positie. Van Oord kwam na de 15 extra successeconden als gevolg van de overwinning in race 1 als zesde de baan weer op. Al snel had hij echter de aansluiting met Marcel van de Maat op P4 gevonden, maar die gaf zich niet zomaar gewonnen en een gevecht dat ronden lang duurde begon. Beide coureurs reden echt op de limiet en passeerden zelfs gezamenlijk de nummer twee in de race. Van Oord wachtte rustig zijn kans af en vijf ronden voor het einde van de race sloeg hij toe. Hij positioneerde zich op het juiste moment naast Van de Maat en nam de tweede positie over. Eenmaal voorbij Van de Maat wist hij echter dat de voorsprong van Van der Ende zo'n 19 seconden was en hoewel hij nog zes seconden van zijn achterstand wist af te snoepen, was de tweede positie het maximaal haalbare.



Blij

"We zijn echt tevreden met deze eerste en tweede positie", is Van Oord blij. "We wisten dat de concurrentie in de divisie Supersport 1 enorm groot is geworden en wilden graag zien waar we staan. Op dit schitterende Formule 1-circuit pakte het voor ons echt goed uit, vooraf hadden we hiervoor zeker getekend. De volgende races zijn op het circuit van Zolder en we weten dat die baan niet zo gunstig is voor onze auto. Met 25 extra successeconden zal het zeker een uitdaging worden om daar ook naar het podium te rijden."