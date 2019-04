Lot is Roald Leemans niet gunstig gezind

HANK • Het zat Rally Team Leemans niet mee afgelopen weekend tijdens de Visual Art Rally.

Ook deze keer was het technische malheur die Roald Leemans uit Hank en navigator Harm van Koppen uit Raamsdonksveer moest doen besluiten voortijdig de handdoek in de ring te werpen.

Na de Zuiderzeerally, waar ook mechanische pech het team voortijdig uit de wedstrijd haalde, zijn de twee differentiëlen van de Citroën DS3 R5 naar Frankrijk gegaan om daar volledig nagekeken te worden. "Die zijn met een heel andere afstelling teruggekomen dan dat ze zijn weggegaan. Veel agressiever, vooral het voor differentieel. Het achterste differentieel hebben we zelf weer redelijk goed kunnen krijgen maar aan de voorkant is dat niet gelukt. Dat differentieel stond veel te strak afgesteld. De auto leek daardoor meer als een voorwiel aangedreven auto te rijden dan als een vierwiel aangedreven auto. Waarschijnlijk is daardoor erg veel druk op de pomp van de stuurbekrachtiging komen te staan. Die is uiteindelijk stuk gegaan waardoor we de strijd moesten opgeven", legt Roald Leemans uit.

Nauwelijks bestuurbaar

Volgens Leemans was de auto door de verkeerde afstelling van de differentiëlen nauwelijks bestuurbaar. "Dat is aan onze tijden ook wel te zien. We reden met startnummer 6 en vielen op de eerste klassementsproef flink terug, tot zelfs buiten de top-10. Gelukkig konden we de volgende proeven weer wat plaatsen goedmaken en dankzij een paar goede tijden opklimmen naar een negende plaats en er had nog wel wat meer in gezeten," kijkt hij terug.

"Ik heb hier ontzettend de pest over in," zegt hij zwaar teleurgesteld. "Die differentiëlen stonden, voordat ze naar Frankrijk gingen, gewoon goed, eigenlijk precies zoals ik ze wilde hebben. Na het uitvallen in de Zuiderzeerally had ik in deze Visual Art Rally meer willen laten zien. We gaan nu hard aan het werk om die differentiëlen weer te krijgen zoals ze stonden en ik ze ook wil hebben. Dan gaan we een kleine wedstrijd in bijvoorbeeld Duitsland gebruiken om te testen en het vertrouwen in de auto weer terug te krijgen."

Het team doet er dus alles aan om in de volgende wedstrijd van het Nederlands Rally Kampioenschap weer tiptop aan de start te staan. Tijdens de ELE Rally, die op 24 en 25 mei wordt verreden, wil het team weer het beste beentje voor zetten.