CFM/Transito verliest laatste duel

WERKENDAM • CFM/Transito verloor vrijdagavond de laatste wedstrijd van het seizoen. In Roosendaal was Bristol Team met 7-6 te sterk.

Voor de Werkendammers stond er niks meer op het spel, aangezien de vijfde plaats in de eindrangschikking al verzekerd was. CFM/Transito begon erg slecht aan de wedstrijd, aangezien de bal er al na 20 seconden in lag voor de thuisploeg. CFM/Transito kwam daarna terug tot een 1-2 voorsprong, maar zag Bristol Team weer langszij komen, waardoor beide teams met een 4-2 ruststand gingen rusten.

Ook in de tweede helft kwam het Werkendamse spel niet goed uit de verf. Ondanks een aantal treffers van CFM/Transito ging Bristol Team er met 7-6 terecht met de overwinning van door. CFM/Transito komt volgend seizoen wederom uit in de Eerste Divisie.