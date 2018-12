ACKC is ongeslagen status kwijt

ALMKERK • ACKC is zijn ongeslagen status kwijt. De Almkerkers verloren in Vinkeveen van De Vinken met 18-10.

Beide teams hadden hun eerste duel van dit zaalseizoen gewonnen. In het voorprogramma hadden de ACKC-reserves bovendien het goede voorbeeld gegeven door de reserves van De Vinken met 12-14 te verslaan. De thuisploeg begon zeer fel aan de wedstrijd en had ACKC al snel op een 2-0 achterstand staan. De Almkerkers vochten zich snel terug en via allemaal damesdoelpunten was het halfweg de eerste helft 4-4 geworden.

Beide ploegen deden niet veel onder aan elkaar en de strijd ging in het verdere verloop van de wedstrijd gelijk op. Bij een 6-6 stand had ACKC voor het eerst op voorsprong kunnen komen, maar een toegekende stip werd door Stef Mommers gemist. De thuisploeg kwam wat beter in de wedstrijd en bouwde een 10-7 voorsprong op. De slotminuten voor de thee waren nog voor ACKC. De ploeg bracht de ruststand op een voor de tweede helft hoopvolle stand van 10-9 voor De Vinken.

De tweede helft begon niet goed. De achterstand werd groter (13-9) en ACKC vocht meer tegen zichzelf dan tegen de tegenstander. Alles wat fout kon gaan ging ook fout: vrije ballen werden met enige regelmaat gemist en tot overmaat van ramp miste bij een 14-10 stand eerst Stef Mommers zijn tweede en Wietze de Vries zijn eerste stip.

Collectief falen

Het was in tegenstelling tot de wedstrijd van een week eerder een collectief falen aan Almkerkse kant. Geen enkele speler haalde een voldoende. Acht minuten voor tijd was de eindstand 18-10 al bereikt. In de slotfase waren er voor ACKC nog vele doelpogingen, maar zonder enig resultaat.

ACKC was in het seizoen 2018/2019 inclusief de oefenwedstrijden in veertien wedstrijden ongeslagen en daar is zaterdag een abrupt einde aan gekomen.

Komende week zullen coach Den Hartog en zijn assistenten weer extra aan het werk moeten om de ploeg weer scherp te krijgen voor de volgende uitwedstrijd tegen HKC uit Utrecht.

Deze tegenstander heeft beide wedstrijden tot nu toe verloren en zal op jacht willen gaan naar de eerste punten. De wedstrijd tegen HKC op 8 december in sporthal Hoograven in Utrecht vangt aan om 19:50 uur en zal worden voorafgegaan door een wedstrijd van beide reserveteams.