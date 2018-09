Voltena pakt winst bij debuut in Topdivisie

WERKENDAM • De dames van Voltena hebben zaterdag hun eerste wedstrijd in de Topdivisie winnend afgesloten.

De dames van SV Dynamo Apeldoorn werden in De Crosser in Werkendam met 3-1 (25-21, 22-25, 25-20 en 26-24) aan de kant gezet. De dames van Voltena wisten alle sets goed uit de startblokken te komen. Mede door aanmoediging van het publiek, dat in grote getale aanwezig was, door muzikale begeleiding van DJ Clean en de mooie eerste service van de Mini van de Week, werd de toon in De Crosser gezet.

Spanning

De setstanden laten zien dat de hele wedstrijd een behoorlijke spanning voelbaar was. Zowel de meiden van Voltena als de tegenstander bleven druk op elkaar uitvoeren, met een buitengewoon lange rally van enkele minuten tot gevolg. De wedstrijd kende enkele up's en ook een aantal down's. Er zijn nog punten waaraan gewerkt gaat worden, maar de uitkomst van deze wedstrijd geeft vertrouwen voor de toekomstige wedstrijden.

Niet alleen de Topdivisie is overigens nieuw voor de dames van Voltena, ook thuisbasis De Crosser was een nieuwe aangelegenheid, net als het feit dat een wedstrijd op dit niveau wordt gewonnen door het team dat als eerste drie sets wint. Dit in tegenstelling tot de lagere divisies, waar altijd vier sets worden gespeeld. Het is nog even wennen aan dit nieuwe gegeven, vandaar dat Voltena de wedstrijdwinst na het spelen van vier sets, wat de speelsters toch een beetje gewend zijn, naar zich toetrok.

De overwinning in de debuutwedstrijd werd gevierd, maar de focus van de dames van Voltena gaat snel weer naar komend weekend, wanneer IBM Client Innovation Center Benelux/Veracles aan de overkant van het volleybalnet verschijnt.

Deze tweede wedstrijd wordt eveneens gespeeld op de thuislocatie van Voltena. De tijd van het eerste fluitsignaal is echter anders. Deze zal namelijk om 19:00 uur klinken.