Genderense broers in top vijf in Giessen

GIESSEN • De broers Nemi en Louis Roozemond, geboren en getogen in Genderen, nestelden zich donderdagavond in de top vijf van de BBQ Compleetloop in Giessen.

Nemi werd vierde bij de mannen senioren, Louis werd vijfde; vader Johan legde de 5,2 kilometer in 18:32 af, goed voor een tweede plaats in de categorie M45. Arik Burghout uit Meeuwen en Arnoud van Vliet uit Werkendam werden respectievelijk zesde en zevende bij het hoofdnummer.

Na de eerste van de vijf te lopen rondes had zich een groepje van een viertal lopers gevormd, onder wie Louis Rozenmond, de winnaar van vorig jaar Lauran Beijens, Erson van Bos en de jonge Jarreau Suijkerbuijk, die vorig jaar tweede werd. Laatstgenoemde plaatste vervolgens een versnelling, waar alleen Lauran Beijens een antwoord op had. Dat duurde maar even, want bij de derde doorkomst had Suijkerbuijk ook afscheid genomen van de winnaar van vorig jaar. Vervolgens kwam zijn positie geen moment meer in gevaar. Ook bij de vrouwen een mooie race, waarbij uiteindelijk Sara van Grunsven uit Tilburg als eerste over de streep kwam.

Talent

Daarachter de pas 14-jarige Bieke Schipperen, zusje van Stan Schipperen, en ook begenadigd met heel veel talent. Dat bewees ze door in 19 minuten en 39 seconden over de streep te komen.

Alleen maar tevreden gezicht donderdagavond bij de organisatie van de 47e editie van de BBQ Compleetloop in Giessen. De oudste stratenloop in de regio trok maar liefst 40 deelnemers meer dan vorig jaar, wederom een bewijs dat het met de stratenlopen weer de goede kant op gaat.

De volgende wedstrijd in het Altena Road Circuit is op aanstaande zaterdag 3 november Vestingstad Run in Woudrichem.

