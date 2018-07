Ilse de Wilde kringkampioen

WERKENDAM • Ilse de Wilde van de Biesboschruiters is afgelopen weekend tijdens de kringkampioenschappen dressuur van kring Oost Maas en Merwede kringkampioen geworden.

Met haar nieuwe D-pony Mazzaro, met wie De Wilde haar tweede wedstrijd reed, werd ze eerste in de klasse B.

Bij de paarden werden Kim Noordijk en haar jonge hengst D'Joep (L1) en Laura Groeneveld met Hastrade K (Z1) reservekampioen.

Afgelopen weekend werden de kringkampioenschappen dressuur van kring Oost Maas en Merwede gehouden. Zaterdag was dit voor de paarden in Werkendam en zondag waren de pony's in Heerjansdam aan de beurt.