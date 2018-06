Wielrenner Geert van Kappel plaatst zich voor NK

REGIO • Ook bij de nieuwelingen en junioren zal RC Jan Arckel vertegenwoordigd zijn bij het Nk-wielrennen op de weg op zondag 24 juni in het Zeeuwse Philippine.

De strijd zal zwaar worden, want in Zeeland heeft de wind vrij spel en er zijn drie kasseienstroken in het parcours opgenomen.

Bij de nieuwelingen koersen voor JvA: Jens Bassa (Noordeloos), Joël Nederveen (Hardinxveld), Delano Swenne (Heukelum) en Timo de Zeeuw (Molenaarsgraaf).

De clubkleuren worden bij de junioren verdedigd door Dylan van Beuzekom (Ameide) en Geert van Kappel (Sleeuwijk).

Ook Rosanne van Rees (Groot-Ammers, nieuwelingen-dames) en Thirza Korevaar (Groot-Ammers, junioren-dames) hebben zich geplaatst voor het NK.