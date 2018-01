Geen Eredivisie Beachvolleybal Tour meer op Fort Altena

WERKENDAM • Ondanks het succes van de eerste editie vorig jaar organiseert Beachsport Vereniging Werkendam dit jaar geen ronde van de Eredivisie Beachvolleybal Tour.

Naar eigen zeggen mag de Werkendamse vereniging het toernooi, dat in mei 2017 werd gespeeld bij Fort Altena, niet meer organiseren van de Nederlandse volleybalbond Nevobo.

"De bond heeft haar kernactiviteit, het organiseren van dit deel van de competitie, uitbesteed aan een promotor. Deze promotor kiest voor het geld dat steden bieden om een dergelijk toernooi in hun stadscentrum te organiseren. Sponsoren zouden bepalen waar de toernooien georganiseerd moeten worden", luidt de verklaring van Beachsport Vereniging Werkendam.

Artiesten

"Vanuit de visie van de promotor begrijpen wij dat. Voor hem is het business, de sport en de ontwikkeling hiervan en de verenigingen staan niet bovenaan zijn lijstje. De spelers mogen artiesten zijn in zijn circus."

De bond zou in overleg met de door hen gekozen promotor het belang van de ontwikkeling van de sport, de competitie en het belang van de verenigingen een prominente rol moeten geven, vindt de vereniging verder. Ze is dan ook teleurgesteld.

"Het is voor het bestuur van de vereniging onverklaarbaar, onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan leden, sponsoren, lokale overheid en overige betrokkenen. De vereniging gaat dit zeker overleven, daar is ze sterk genoeg voor, maar het onbegrip en ja, ook het verdriet, over de ingeslagen weg in relatie tot onze vereniging is er niet minder om."

Iets groots

De komst van de Eredivisie Beachvolleybal Tour naar Fort Altena werd vorig jaar nog 'het begin van iets groots' genoemd.

"Het werd een uniek evenement, een samensmelting ook van cultuur en sport, gesteund door de lokale overheid, bedrijfsleven en heel veel vrijwilligers. Een toernooi waarbij vereniging, de lokale bevolking, en scholen in het Land van Altena werden betrokken. Na afloop veel lovende woorden van spelers en officials", constateert Beachsport Vereniging Werkendam.