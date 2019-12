Kijkje bij bouw activiteitencentrum Munnikenland

SLEEUWIJK • Belangstellenden kunnen op 10 januari een kijkje komen nemen bij de renovatie van activiteitencentrum Munnikenland in Sleeuwijk.

Tussen 15:00 en 16:30 uur is publiek welkom op de bouw. Geïnteresseerden kunnen de vorderingen van gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK met de renovatie van activiteitencentrum Munnikenland komen bekijken. De nieuwe indeling is te zien, er wordt een toelichting gegeven op het ontwerp en de toegepaste materialen en kleuren. Aanmelden is niet nodig.

De komende jaren gaat SOVAK verschillende nieuwbouwprojecten starten en locaties vernieuwen. Kijk voor meer informatie op:

www.sovak.nl/wonen/nieuwbouw-renovatie