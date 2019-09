Lions Werkendam overhandigen cheque aan Wensambulance

WERKENDAM • Lionsclub Werkendam doneert dit jaar een deel van de opbrengst van de golfdag aan Stichting Wensambulance Braabant. Cees Huijben van de Wensambulance kwam een presentatie geven en mocht naar huis met een cheque van ruim 3650 euro.

Donderdag was de Stichting Wensambulance Brabant aanwezig bij de Lions Club Werkendam. Cees Huijben vertelde namens deze stichting over hun werkzaamheden om de laatste wens van terminale patienten te realiseren. Nog één keer naar het strand, nog één keer een ver familielid zien, nog één keer naar een dierbare plaats. Ieder mens heeft een laatste wens en Cees vertelde over een aantal wensen die met behulp van de wensambulance vervuld zijn.

Aan het einde van de presentatie kreeg Cees een cheque van ruim 3650 euro uitgereikt. Hij rekende voor dat daarmee door de stichting, die met alleen maar vrijwilligers werkt, weer tien tot twaalf wensen vervuld kunnen worden.

Kent u iemand met een laatste wens? Neem contact op met de Stichting Wensambulance Brabant: 06-13572883 (7 dagen per week bereikbaar) of kijk op www.wensambulancebrabant.nl