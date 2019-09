Jonge keramist Calder van Andel populair op Instagram

BABYLONIËNBROEK • Het werk van keramist Calder van Andel uit Babyloniënbroek is populair bij mensen van over de hele wereld. Nog geen drie jaar geleden raakte hij in de ban van pottenbakken.

Een van de nieuwste berichten van Calder van Andel op Instagram laat zien hoe hij met een plastic bekertje met een gat in de onderkant slingerend aan een touwtje een speels, paars patroon creëert op een wit bord. Zelf gemaakt, uiteraard.

Zowel de techniek als het resultaat zijn fascinerend om naar te kijken, vinden in ieder geval de ruim 53.000 mensen die de video de afgelopen twee dagen hebben bekeken. 'Awesome made tool', laat de Amerikaanse Martin uit Tennessee weten. Ook onder andere berichten van Calder op het sociale medium staan reacties van mensen van over de hele wereld: uit Brazilië, Argentinië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Een paar duizend likes op zijn foto's zijn geen uitzondering.

Keramist

De 16-jarige inwoner van Babyloniënbroek heeft inmiddels 43.000 volgers op Instagram. Allemaal zijn ze geïnteresseerd in het werk van de jonge pottenbakker, al gebruikt Calder zelf consequent de professioneler klinkende term 'keramist'. "Die mensen hebben mij gevonden, ik heb er zelf niet zoveel voor gedaan", zegt hij lachend. "Het is vanzelf gegaan. Ik ben gewoon begonnen met mijn werk op Instagram te plaatsen, helemaal niet met het idee om zoveel volgers te krijgen."

Als je hem pakweg drie jaar geleden verteld had dat hij met zijn keramiek naam zou maken, had Calder je in je gezicht uitgelachen. Toch raakte hij ruim twee jaar geleden samen met zijn moeder Michelle in de ban van pottenbakken door het Britse tv-programma The Great Pottery Throw Down, de kleivariant van The Great British Bake Off, in Nederland beter bekend als Heel Holland Bakt.

"Dat vond ik zo leuk dat we toen een kleine draaischijf hebben gekocht. Aan de keukentafel ben ik gaan oefenen. Een week lang was ik non stop bezig."

Handigheid

Voor wie nog nooit met klei en een draaischijf in de weer is geweest lijkt het misschien eenvoudig om een mok of een schaaltje te fabriceren, maar Calder vertelt dat pottenbakken wel de nodige handigheid vergt. Zo moet je bijvoorbeeld leren om de bal met klei op je schijf te centreren om vervolgens een cilinder te kunnen maken, die je uiteindelijk een vorm mee kunt geven. En glazuren is ook een vak apart.

"Van de eerste paar 100 potjes blijft niet veel over", vertelt de Broekse keramist. "Alles wat ik niet wist heb ik op internet en op YouTube opgezocht en zo werd ik steeds beter. Ik heb geen cursus gevolgd of les gehad."

Eigen atelier

Oefening baart immers kunst. Tegenwoordig zit Calder niet meer aan de keukentafel, maar in zijn eigen atelier. Samen met zijn vader Helger toverde hij de schuur achter het huis om tot een gezellige werkruimte en plaats om zijn creaties tentoon te stellen. Hier maakte hij ook zijn schelp voor de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum. Het werk is geïnspireerd op een ets van de Hollandse meester. Een 60 liter oven staat om veiligheidsredenen in een aparte ruimte.

Middels een tussendeur in de voormalige schuur kom je in het atelier van zijn moeder, die haar keramiek aan een publiek van ruim 26.000 volgers op Instagram laat zien. Waar het familiesucces precies in zit, weet Calder niet.

Webshop

Feit is wel dat hij per maand soms wel twintig pakketjes met zijn aardewerk naar adressen over de hele wereld verstuurt. Hij werkt in opdracht, of mensen vragen hem via Instagram of zijn website, waarbij zijn zus Marel hem helpt, of bepaald werk nog te koop is. Via Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte en vintage producten, runt hij een webshop.

Als hij vrij is heeft hij veel tijd voor zijn 'hobby', maar na de zomervakantie wacht het vijfde jaar van het vwo op Dongemond College in Raamsdonksveer, waar hij het afgelopen jaar ook wekelijks pottenbakles gaf aan medescholieren.

"Wat ik na mijn examenjaar ga doen, weet ik nog niet precies. Ik wil van keramiek en pottenbakken wel mijn beroep maken, maar ik ben er nog niet helemaal uit welke vervolgopleiding daarbij aansluit. In België heb je goede keramiekopleidingen, maar ik vraag me af of ik nog iemand nodig heb die mij vertelt hoe ik moet draaien."

Kennis maken

Wie eens kennis wil maken met het werk van Calder en dat van zijn moeder Michelle is iedere eerste zaterdag van de maand welkom tijdens het open atelier. De eerstvolgende is op 7 september aan de Broeksestraat 48.

http://www.caldersceramics.com

Tom Oostra