Altena heeft budget voor buurtpreventie

Arie Noordergraaf, de laatste burgemeester van Woudrichem, deelt hesjes uit aan het buurtpreventieteam in Andel, dat in 2017 is opgericht. (archieffoto: Teus Admiraal)

Arie Noordergraaf, de laatste burgemeester van Woudrichem, deelt hesjes uit aan het buurtpreventieteam in Andel, dat in 2017 is opgericht. (archieffoto: Teus Admiraal)

ALTENA • De gemeente heeft budget voor buurtpreventie en faciliteert de buurtpreventieteams al naar gelang de behoefte.

Dat schrijft het college in antwoorden op vragen het CDA.

Raadslid Hanno van Baast had om een 'kleine jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente' voor buurtpreventieteams had gevraagd, zoals in de gemeente Gorinchem bijvoorbeeld al het geval is.

Hesjes

Bij de start van een nieuw buurtpreventieteam in Altena ontvangen de coördinatoren in ieder geval hesjes met de opdruk 'buurtpreventie' en een zaklamp. Daarnaast helpt de gemeente met promotiemateriaal en bij het organiseren van informatiebijeenkomsten en acties in de buurt.

"Hiervoor geldt dat de gemeente hier ook financieel in ondersteunt", aldus het college, dat het met het CDA eens is dat 'de buurtpreventieteams belangrijk en goed werk verrichten en steun verdienen van de gemeente en politie.'

Altena werkt momenteel aan nieuw beleid op het gebied van buurtpreventie. Dit wordt in zomerperiode nader uitgewerkt en in het najaar gepresenteerd aan de buurtpreventieteams.

In Altena zijn vijftien buurtpreventieteams en er zijn twee buurtpreventieteams in oprichting.