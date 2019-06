CDA: 'Bijdrage voor buurtpreventie'

ALTENA • CDA Altena wil dat buurtpreventieteams in Altena kunnen rekenen op een kleine jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente.

De teams houden de dorpen veilig en leefbaar en een vergoeding zou bovendien inwoners in andere dorpen stimuleren om ook een buurtpreventieteam op te zetten, betoogt CDA'er Hanno van Baast.

"Nu wordt er vanuit de buurtteams ook eigen geld gestoken in de verspreiding van folders en het houden van wijkbijeenkomsten", schrijft hij in schriftelijke vragen aan het college. In Gorinchem krijgen teams al een eigen werkbudget en zaklantaarns en hesjes werden al door de gemeente Gorinchem beschikbaar gesteld.

Zoiets spreekt in Altena ook erg aan, aldus het CDA. De partij wil van het college weten de gemeente bereid is om de buurtpreventieteams in Altena te ondersteunen en welke middelen er al zijn.