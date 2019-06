Lichtende nachtwolken gespot bij Werkendam

WERKENDAM • Ron Dekker fotografeerde zaterdag even na middernacht lichtende nachtwolken boven de Merwede bij Werkendam.

Lichtende nachtwolken zijn een soort wolken die voorkomen op ongeveer 75 tot 85 kilometer hoogte, veel hoger dan gewone wolken. Na zonsondergang weerkaatsen die hoge wolken nog een tijd zonlicht. De gewone wolken steken daar donker bij af en kleuren na zonsondergang eerst rood en vervolgens donkergrijs.

De lichtende nachtwolken blijven dan wit, geel-oranje of lichtblauw. In mei, juni en juli kan de noordelijke hemel geruime tijd na zonsondergang of voor zonsopkomst een paar uur worden opgelicht door deze wolken met een zilverachtige glans.