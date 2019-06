Oranje Leeuwinnen op groot scherm bij jaarmarkt Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De wedstrijd Nederland tegen Kameroen is zaterdag vanaf 15:00 uur live op groot scherm te volgen tijdens de jaarmarkt in Wijk en Aalburg.

De live-uitzending van de Oranje Leeuwinnen, die in actie komen tijdens het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in Frankrijk, op het marktplein in Wijk en Aalburg is gekoppeld aan een goed doel. Mensen die de eindstand willen voorspellen kunnen dat voor 2 euro doen en maken daarmee kans om een Jakko Sport Erima-bal ter waarde van 100 euro te winnen.

De opbrengst van alle voorspellingen gaat één op één naar het G-team van Sparta'30.

Radio

Jakko Sport, Mediaplein Altena.Net, OKÉ FM en Drukkerij Bouman slaan voor deze actie de handen in ineen. Het idee hiervoor ontstond spontaan tijdens een uitzending van OKÉ Magazine afgelopen woensdag. Daar kreeg de jaarmarkt een podium en live op de radio gingen betrokken partijen de uitdaging met elkaar aan.

Kansje wagen

Mensen die een kansje willen wagen, betalen 2 euro per voorspelling. Zij vullen hun verwachte eindstand van de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen in op een speciaal ticket dat verkrijgbaar is bij de stand van OKÉ FM, die staat bij Zorgplein Maaswaarden.

Ook kunnen kaartjes gekocht, ingevuld en ingeleverd worden bij de bar op het marktplein. Tussen 09:00 en 15:00 uur kunnen mensen hun eindstand invullen. Om 17:00 uur wordt op de Markt uit de goede inzenders de winnaar getrokken. Deze krijgt de speciale Erima-voetbal, die overigens ook vooraf op de Markt te bekijken is.