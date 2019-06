Aftellen begonnen voor tweede Samenloop voor Hoop Altena

GIESSEN-RIJWIJK • De organisatie van het wandelevenement voor KWF Kankerbestrijding is er klaar voor. 'Het aftellen is begonnen', zegt voorzitter Kees Noorloos.

Meer dan 50 teams laten het terrein naast sporthal De Jager in Giessen vrijdag 28 en zaterdag 29 juni paars kleuren. Paars is dan ook de kleur van de Samenloop voor Hoop en met nog een paar weken te gaan is de organisatie bezig de laatste puntjes op de i te zetten, zegt voorzitter Kees Noorloos. "Alle voorbereidingen verlopen goed. Naast het bestuur hebben we zo'n tien commissies die veel werk verzetten. We kunnen ook bogen op de ervaringen van de eerste samenloop in Altena, in 2016."

Positief

Vrijwel uit iedere kern in Altena is minimaal één team vertegenwoordigd. Almkerk, Andel, Giessen en Rijswijk tellen de meeste teams. "Iedereen is zo positief om mee te doen. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad", zegt Noorloos. "We hopen natuurlijk uit alle dorpen bezoekers te mogen verwelkomen. We rekenen op in totaal zo'n 5000 mensen, inclusief de 1000 wandelaars, die verspreid over die 24 uur op het terrein aanwezig zullen zijn."

Daarnaast zijn er nog zo'n 120 toerfietsers die vrijdag en zaterdag vier keer een rondje Altena - zo'n 100 kilometer - zullen afleggen voor het goede doel en op zaterdag 29 juni zullen vanaf 10:30 uur ook de kinderen hun steentje bijdragen om uiteindelijk een mooi bedrag voor KWF Kanderbestrijding op te halen.

Samenloop-winkel

De teller van alle acties staat vooralsnog op ruim 60.000 euro, waarvan bijvoorbeeld alleen de speciale Samenloop-winkel in Rijswijk al 7000 euro heeft ingezameld. "Mensen vinden het jammer dat die winkel straks weer dicht gaat", vertelt bestuurslid Jenny van Mersbergen. "Want veel mensen komen er ook voor een praatje. Zo zie je dat de winkel ook een ander doel dient."

Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de kaarsenzakken die voor 5 euro per stuk verkocht worden en tijdens de Samenloop voor Hoop versierd en wel langs het parcours worden geplaatst. Ook bestieren de teams tijdens het evenement allerlei marktkraampjes en kunnen mensen straks een deel van een groot Samenloop-schilderij kopen. De 56 paneeltjes mogen voor minimaal 10 euro per stuk weg.

Een mooie opbrengst is natuurlijk leuk, maar de Samenloop voor Hoop gaat om meer dan alleen dat, legt Nico van Rijswijk uit. "Het gaat ook om de saamhorigheid, samen stil staan bij de ziekte kanker."

Paarse ceremonies

Hij wijst op de drie 'paarse ceremonies', die op 28 en 29 juni belangrijke onderdelen vormen van het programma: De opening op vrijdag om 16:00 uur en de sluiting - met bekendmaking van het opgehaald bedrag - op zaterdag om 17:00 uur. Vrijdagavond, rond 23:00 uur, wordt de kaarsenceremonie gehouden. Een indrukwekkend en emotioneel moment, waarbij de mensen die overleden zijn aan kanker worden herdacht en de mensen die ziek zijn een hart onder de riem wordt gestoken.

Dat laatste is ook het doel van het verwenprogramma voor de eregasten, mensen die kanker hebben of hebben gehad. Zij kunnen zich nog altijd aanmelden via de website en woensdag 12 juni is er nog een speciale én vrijblijvende informatieavond voor hen in De Jager.

