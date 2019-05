Europese verkiezingen: FvD en PvdA in Altena op winst

ChristenUnie-SGP werd in Altena de grootste bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

ALTENA • Forum voor Democratie en Partij van de Arbeid hebben ook in Altena veel stemmen gekregen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Forum voor Democratie werd in één keer de derde partij van Altena met 12,5 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door de Partij van de Arbeid met 11,6 procent. Dat is een stijging van bijna 7 procent ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen in 2014.

De VVD bleef nagenoeg stabiel, met een lichte stijging van 1,5 procent. Hetzelfde geldt voor GroenLinks: met 3,8 procent scoorde de partij net iets hoger dan vijf jaar geleden.

ChristenUnie-SGP

ChristenUnie-SGP wist 28 procent van de kiezers in Altena achter zich te scharen, een daling van iets meer dan 2 procent ten opzichte van 2014. Het CDA daalde ook licht en sleepte 18,3 procent van de stemmers binnen en is daarmee de tweede partij in Altena.

Ook in Altena is de PVV de grootste verliezer met een daling van 10,2 procent. SP en D66 moesten ieder ongeveer 3,5 procent inleveren.