Nieuwe videoclip voor vrouwelijke rockformatie met Andelse drummer

ANDEL • De gloednieuwe geheel vrouwelijke rockformatie Your Boyfriend brengt de nieuwe videoclip van het nummer 'Taste of You' uit. Adeline Goemaat uit Andel timmert hard aan de weg als vrouwelijke drummer in de band.

"Na afgestudeerd te zijn als drummer is dit een band waar mijn muzikale ervaring in samenkomt. Muziek maken met je vrienden is het tofste wat er is", aldus Goemaat.

Your Boyfriend bestaat uit Whitley Pothuizen, Adeline Goemaat en inmiddels is de band drie vrouw sterk met de komst van Cynthia de Water.

Deze videoclip is in samenwerking met met Daphne Kerstens en Engel Mulder.