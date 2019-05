Meer animo voor glasvezel in buitengebied Altena

Wethouder Roland van Vugt en oud-wethouder Wijnand van der Hoeven waren maandag te gast bij een van de eerste huizen in het buitengebied die zijn aangesloten op glasvezel. Ook de directeur van Glasvezel buitenaf (voorheen Mabib) Piet Grootenboer was hierbij aanwezig.

ALTENA • Tijdens de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Altena hebben zich nog eens 50 adressen gemeld voor een aansluiting.

Dat is een groei van ongeveer 3 procent ten opzichte van begin 2018, toen bekend werd dat ruim 52 procent van de inwoners van het buitengebied koos voor diensten via glasvezel, berekende Glasvezel buitenaf, voorheen in Altena beter bekend als de Maatschappij voor breedband in Brabant (Mabib). Dat percentage was toen nodig om daadwerkelijk te kunnen starten met de aanleg.

Basisvoorziening

"De belangstelling voor een glasvezelverbinding neemt toe, nu mensen zien dat de kabels daadwerkelijk de grond in gaan", constateert ook wethouder Roland van Vugt. En dat is goed nieuws voor de gemeente Altena met haar grote buitengebied en de woningen die daar staan en de bedrijven die daar gevestigd zijn, vervolgt hij. "Zo wordt iedereen goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Snel internet is eigenlijk een basisvoorziening."

Van Vugt was maandag te gast bij een bed and breakfast aan de Tol in Werkendam, een van de eerste adressen in het buitengebied die zijn aangesloten op het glasvezelnet. Hij hoorde daar alleen maar tevreden reacties. "De snelheid was zelfs 75 MB, iets boven de norm."

Die norm hangt echter af van het abonnement dat je afsluit met bij je internetprovider, laat een woordvoerder van Glasvezel buitenaf weten. "Van de 530 adressen in Altena die nu een huisaansluiting hebben, is bij ongeveer de helft reeds het abonnement geactiveerd door de provider", vertelt zij. Om het buitengebied van Altena van glasvezel te voorzien heeft aannemer Van Gelder 400 kilometer gegraven.

Kleine kernen

Glasvezel buitenaf verwacht dat aan het einde van het derde kwartaal alle bewoners in het buitengebied gebruik kunnen maken van glasvezel. Wat betreft de kleine kernen in Altena zijn er op dit moment geen concrete ontwikkelingen, laat de woordvoerder weten. "Er zijn wel vragen over de mogelijkheden voor glasvezel. We moeten eerst nog bekijken om welke behoefte het gaat, voordat we over eventuele oplossingen kunnen spreken."

Tom Oostra