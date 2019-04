Showkorps doet zichzelf orkest SW3 cadeau

• SW3 staat nog in de startblokken, maar is enthousiast.

SLEEUWIJK • Showkorps Wilhelmina vierde in januari het 120-jarig bestaan met een reünieconcert. En heeft daarmee zichzelf een mooi cadeau gegeven: een heel nieuw orkest.

Ter ere van het jubileum riep Showkorps Wilhelmina vorig jaar oud-leden op om nog eens een keer muziek te komen maken. Een grote groep muzikanten gaf aan die oproep gehoor.

"Het ging voornamelijk om leden die ooit bij Wilhelmina hebben gezeten, lang of korter geleden, maar die zijn gestopt omdat het niet meer te combineren was met werk of studie. Ook zaten er mensen tussen die het muziek maken nog wel leuk vonden, maar voor wie het fysiek te zwaar is om bijvoorbeeld een show te lopen", vertelt bestuurslid Eleonora Weima.

Het enthousiasme onder de oud-leden was groot. "We merkten dat mensen het erg leuk vonden om elkaar te zien èn om met elkaar muziek te maken. Toen is het idee ontstaan om een zittend orkest op te richten, met als werknaam SW3. Nu kent iedereen het op die manier."

Opbouwfase

Inmiddels spelen er zeventien muzikanten bij SW3, dat iedere twee weken op donderdagavond repeteert in De Bolderik, van 20:15 tot 22:15 uur. Koperdocent Henk van Loon dirigeert de groep.

"Het leuke is dat het Showkorps ook op dat tijdstip repeteert. In de pauze is er dus voor iedereen tijd om even met elkaar te kletsen, dat maakt het extra gezellig."

Eleonora geeft aan dat SW3 nog in de opbouwfase zit, en er zeker meer muzikanten welkom zijn. "Dat hoeven natuurlijk niet allemaal oud-leden van Wilhelmina te zijn. Het is wel handig als mensen wat speelervaring hebben. Op dit moment is de bezetting ongeveer gelijk aan dat van het Showkorps, maar in overleg met de dirigent kan gekeken worden wat verder nog past. Dat is hetzelfde met de muziek: er wordt nu vooral uit het archief gespeeld, een mengeling van mars- en lichte muziek. Maar ook dat kan in de toekomst veranderen."

Enthousiast

Het Sleeuwijkse korps had stilletjes wel gehoopt na het reünieconcert muzikanten aan zich te binden, maar is toch verrast over hoe het nu gelopen is. "Het enthousiasme is zo groot, de groep wil ook graag vooruit. We merken, doordat de muzikanten al ervaring hebben, ze er nu ook wel klaar voor zijn om voor publiek te gaan spelen."

Muzikanten bij wie het ook weer gaat kriebelen zijn altijd welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen tijdens een repetitie op donderdagavond in de Bolderik in Sleeuwijk. Meer informatie is ook te vinden op www.showkorps-wilhelmina.nl.