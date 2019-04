'Veldzicht moet iets van Altena worden'

GENDERN • Park Veldzicht in Genderen moet van alle burgers van Altena worden. Op zaterdag 11 mei is er een open dag.

Ooit was Veldzicht het domein van de zwemwereld, maar nu wordt Park Veldzicht een belevingswereld van iedereen, voor iedereen en door iedereen. Van een educatief gebeuren tot een dagbesteding. Van zomaar even tot jezelf komen tot een activiteit ontplooien of van een kinderfeestje tot een bedrijfsactiviteit. Park Veldzicht moet een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud, voor burger of bedrijf waar allerlei dingen ontwikkeld kunnen worden, waar de natuur beleefd kan worden, waar activiteiten op velerlei gebied plaats kunnen vinden.

Wauw-gevoel

"Kortom als je hier bent, moet je een wauw-gevoel krijgen", zegt Tonny Bros, de enthousiaste initiatiefnemer van het eerste uur. Richtte Park Veldzicht zich eerst op de inwoners van de voormalige gemeente Aalburg, vanaf heden moet het park iets betekenen voor alle 21 kernen van Altena. "Het moet echt iets van Altena worden", onderstreept Fons Naterop, die als adviseur optreedt. Naterop vermeldt dat er constructief overleg over is met de gemeente Altena. "Ze zien het ook als een goed voorbeeld van participatie. Wethouder Peter van der Ven staat er heel positief tegenover."

Er is mede door vrijwilligers en de samenwerking met Prisma al veel verwezenlijkt. Zoals het vogel- en wandelbos, dat mede door financiële steun van het Landschapsinvesteringsfonds tot stand kwam, de in actieve ruimten omgetoverde kleedlokalen, mooie karpervijvers, de biologische pluk- en moestuin en de vogels en dieren die inmiddels ook op het park hun intrek hebben genomen. En niet te vergeten de mooi ingerichte kantine met terras.

"Maar", zegt Tonny Bros, "Er moet nog meer onder handen genomen worden." Een rondleiding leert dat er nog tal van ideeën zijn die in de gedachten van Bros om voorrang strijden. Een kleine greep: het educatieve kabouterbos, de educatieve waterspeelplaats, de hoptuin, de inrichting van het picknickveld, het omtoveren van de machinekamer in twee ruimten waar allerlei activiteiten voor jong en oud gehouden kunnen worden. Om alle ideeën tot uitvoer te brengen zijn er middelen nodig, zowel materieel als financieel. En natuurlijk veel vrijwilligers.

Samen doen

Het stichtingsbestuur van Park Veldzicht roept dan ook op het 'Samen doen' blijvend gestalte te geven. Daarom gaan op zaterdag 11 mei alle remmen los. Vanaf 11:00 tot 17:00 uur presenteren bedrijven zich op het park en zijn er activiteiten. Alle burgers van Altena mogen dan kennis komen maken. "Het is iets van de gemeenschap en dat moet het blijven. Als we dat met z'n allen doen, hebben we in de toekomst een unieke locatie", spoort Bros aan.