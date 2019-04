Korenfestival in Woudrichem voor Samenloop voor Hoop

WOUDRICHEM • Het Arkels Visserskoor uit Arkel, De Vischwijven uit Woudrichem en De Maasmaten uit Rijswijk treden op zaterdag 11 mei belangeloos op tijdens een speciaal korenfestival voor de Samenloop voor Hoop.

De avond wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit Het Rondeel in Woudrichem, waar de meezingavond rond 20:00 uur losbarst. Inlopen kan vanaf 19:00 uur. Bezoekers betalen vijf euro, waarbij een gratis verloting met mooie prijzen is inbegrepen. De volledige opbrengst gaat naar de Samenloop voor Hoop, die vrijdag 28 en zaterdag 29 juni in Rijswijk gehouden wordt.