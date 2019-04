Toneel Entree zet 'PIN' op de planken

SLEEUWIJK • Toneel Entree uit Sleeuwijk zet in mei de productie 'PIN' op de planken.

Ergens in een achterafstraat in Sleeuwijk staat de laatste in gebruik zijnde pinautomaat van Nederland. Door het hele land zijn de automaten weggehaald, nadat de burgers zich op verzoek van de autoriteiten hebben laten chippen.

Alleen in Sleeuwijk staat de pinautomaat er tot grote ergernis van burgemeester Van Henegouwen nog. Want daar loopt Fien rond, de enige in heel Nederland die zich nog niet heeft laten chippen. Het gevolg van Fiens moge duidelijk zijn; de pinautomaat kan door haar toedoen niet verwijderd worden. Dit schopt de autoriteiten tegen het zere been, want zij zien de pinautomaat liever vandaag dan morgen uit het straatbeeld verdwijnen. De spanningen in het dorp lopen hoog op.

Zeker als andere inwoners zich tegen de burgemeester keren. Hoever gaat de burgemeester om de inwoners van haar dorp de mond te snoeren?

Hubo

Ook dit jaar is de voorstelling weer van de hand van Toneel Entrees vaste regisseur Siebe de Vries. 'PIN' is wat je van De Vries verwacht: een spannend stuk, en altijd met een twist. Dit jaar speelt de vereniging in de buitenlucht naast de Hubo in Sleeuwijk.

Het resultaat van de maandenlange voorbereidingen zal te zien zijn op 17, 18, 24 en 25 mei. Kaarten voor deze avondvullende voorstelling kosten 9,50 euro per stuk. Aanvang is 20:00 uur aan 't Zand 28 in Sleeuwijk.

http://www.toneelentree.nl