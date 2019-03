Optochten trekken zaterdag door Klaiendam en Knusterooierslaand

DUSSEN/HANK • In Klaiendam (Dussen) en Knusterooierslaand (Hank) worden de laatste voorbereidingen getroffen voor carnaval, dat officieel aanstaande zondag 3 maart begint.

In beide dorpen staat zaterdag 2 maart de optocht al op het programma.

In Dussen komt zaterdag om 13:30 uur de prins aan op het Vrijheidsplein, van waar de optocht om 14:15 uur vertrekt. De prijsuitreiking is rond 17:30 uur in De Koppelpaarden.

In Hank stellen de deelnemers aan de optocht zich vanaf 12:30 uur op en volgt om 13:11 uur de overhandiging van de sleutel aan de (jeugd-)prins door de burgemeester. Om 13:30 uur start de optocht dan vanuit de Kerkstraat.

Het volledige carnavalsprogramma voor Dussen is hier te vinden. Het overzicht voor Hank staat hier.