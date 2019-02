Jeffrey Himpers wil 90 procent opkomst bij volgende verkiezingen

ALMKERK • De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november voor de nieuwe gemeente Altena was dramatisch laag. De 'apolitieke beweging' Burgerstem Altena heeft zich dit aangetrokken en legt de lat voor de volgende verkiezingen hoog. Voorman Jeffrey Himpers streeft naar een opkomstpercentage van maar liefst 90 procent.

Himpers gaf dinsdag tijdens het forum - een informeel inspraakmoment voorafgaand aan de raadsvergadering - op het gemeentehuis in Almkerk zijn gevoelens daarover prijs. De Drongelenaar wil zijn bijzondere opdracht in samenwerking met de politieke partijen verwezenlijken. Hij nodigde alle partijen uit het gedachtegoed van zijn beweging te ondersteunen. "We moeten samen de kloof tussen burger en politiek verkleinen", opperde hij.

Tijdens de korte discussie die vervolgens ontstond - waarbij de reacties voor de pers en de belangstellenden door het niet gebruiken van microfoons moeilijk waren te verstaan - pakte een aantal partijen de handschoen op, maar wel met de nodige bedenkingen.

Vertrouwen weg

Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) vroeg zich af of er bij Himpers nu een politieke partij achter zit. "Of worden jullie een politieke partij? Wat wil je nu precies? Het is bij jullie tactisch natuurlijk fout gegaan", aldus Van de Hoeven die ook vond dat het vertrouwen een beetje weg is.

"U bent van harte welkom om te komen praten", reageerde Gerard Paans (CDA). SGP'er Arjan Versluis antwoordde dat er al een andere koers wordt gevaren. "En er zijn ook al bepaalde dingen van jullie overgenomen."

Kees de Waal van Progressief Altena haakte in met de opmerking best met Himpers te willen praten, maar hij zette tegelijkertijd grote vraagtekens bij de doelstelling van 90 procent. "Dat is wel heel ambitieus." Hij is benieuwd welke ideeën Himpers voor ogen heeft om tot dat veel hogere opkomstpercentage te kunnen komen.

Dictatoriaal

Ook Altena Lokaal wil best meehelpen. "Maar wij zijn wel realist", merkte Shah Sheikkariem op. "90 procent lijkt wel dictatoriaal."

Pauline van den Tol, die na de breuk met Himpers en de zijnen wél verder is gegaan onder de naam Burgerstem Altena, reageerde nog maar niet op de oproep die Himpers deed. Zij legde nog een keer kort uit waarom zij destijds ingestapt was bij de partij Burgerstem Altena en waarom zij ondanks de breuk de naam handhaafde: "Omdat de mensen mij gekozen hebben", aldus de Werkendamse.