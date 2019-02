AltenaLokaal bezoekt Hank

HANK • AltenaLokaal is inmiddels ruim een maand aan de slag in de nieuwe gemeente Altena. Tijd om te starten met de fractievergaderingen op locatie, deze keer op woensdag 13 februari in 't Uivernest in Hank.

Iedere maand gaat de fractie langs in één van de kernen van de gemeente. Voorafgaand aan de vergadering houdt AltenaLokaal een 'spreekuur' om met inwoners/ verenigingen te spreken over datgene wat nu speelt of in de komende drie jaar gaat spelen.

Inspreken kan tussen 19:30 en 20:30 uur. Vooraf aanmelden via info@altenalokaal.nl.