Politiek wil snel verbetering van OV tussen Breda en Utrecht

ALTENA • Politiek Altena wil dat het college er bij het provinciebestuur op aandringt om haast te maken met de verbetering van het openbaar vervoer tussen Breda en Utrecht.

Dat schrijven alle partijen in gezamenlijke schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Recent berichtte AD Rivierenland dat Rijkswaterstaat niet bereid is om extra busstroken bij de A27 te realiseren.

"Een vrije doorgang voor de bus is belangrijk om opstoppingen voor de Brabantliner te voorkomen. Er zijn al langer grote zorgen over de kwaliteit van de openbaarvervoerverbinding tussen Breda en Utrecht en die zorgen worden er niet minder om. Al jaren wordt er gesproken over een robuuste OV-verbinding, maar er komt maar weinig van terecht tot nu toe", zo stellen de partijen.

Doorstroming voldoende

"Wordt de doorstroming met de door Rijkswaterstaat voorgestelde aanpak van de A27 wel voldoende geborgd?", willen ze o.a. weten.

Aan het einde van dit jaar wordt een pilot gestart die tot verbetering van het openbaar vervoer tussen Breda en Utrecht moet leiden, zo heeft de minister laten weten. De politieke partijen willen weten of het college hiervan op de hoogte is en wat de pilot betekent voor de busreizigers.

Dat een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan het AD heeft laten weten dat het slim is om als busreiziger zoveel als mogelijk buiten de spits te reizen, schiet de partijen in het verkeerde keelgat. "Voor veel scholieren en werknemers die afhankelijk zijn van de bus is dat gewoonweg niet mogelijk. Zij zullen gewoon op tijd voor de eerste les moeten zijn. Is het college het met ons eens dat juist in de spits het openbaar vervoer een reëel alternatief moet zijn? Zo ja, op welke wijze geeft het daar invulling aan?"