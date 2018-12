Fons Naterop: 'Ik ben mijn baan kwijt'

BABYLONIËNBROEK • Aalburg neemt over een kleine maand afscheid van een aimabele burgemeester.

Fons Naterop maakt noodgedwongen plaats vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Altena. Tot 1 januari blijft Naterop aan het roer. De gemeente Altena wordt vanaf die datum tijdelijk geleid door Marcel Fränzel, die de fusie van Aalburg, Werkendam en Woudrichem mede heeft begeleid. De nieuwe gemeenteraad buigt zich vervolgens over het profiel van een vaste burgemeester die ergens in het najaar aan de slag zal gaan.

Aanblijven

Kon Naterop eigenlijk niet tijdelijk aanblijven? Hijzelf zegt daarover: "De provincie ziet dat liever niet, want als ik de persoon geweest zou zijn die Altena tijdelijk gaat leiden, blijf ik in de hoofden van velen toch die burgemeester uit Aalburg. Door het samengaan van de drie gemeenten ben ik mijn baan kwijt, maar gelukkig hoef ik geen gebruik te maken van de wachtgeldregeling. Ik ben namelijk als waarnemend burgemeester aangesteld in Boxtel."

Echtgenote Trudie vult aan: "Ik ben zo blij dat we niet hoeven te verhuizen, want wees eerlijk, het is toch fantastisch wonen hier tussen de rivieren."

Naterop heeft als sterrenbeeld de Weegschaal en vindt dat hij ook echt een Weegschaal is. "Ik ben altijd op zoek naar de balans, naar het evenwicht. Beide kanten van ieder verhaal aanhorend en dan pas mijn mening vaststellen. Tien jaar mocht ik in Aalburg de ambtsketen dragen en ik heb mij ingespannen om dichtbij de mensen te staan. Voelde me begaan met de inwoners, leefde mee met vreugde en verdriet, met zorg en pijn. Als bestuurder ontkom je er niet aan om te vergaderen, om met allerlei instanties te overleggen, maar vaak had ik liever bij de man in de straat aan willen schuiven. Tranen zijn mij namelijk niet vreemd. Mijn ouders kregen zeven kinderen waarvan er slechts twee mochten blijven leven. Als jongste in de rij werd ik meer dan normaal beschermd en heb ik de angst, het verdriet, de pijn van met name mijn moeder van dichtbij gezien en gevoeld. Haar beschermende rol was begrijpelijk, maar zeker toen ik een puber was vaak ook benauwend. Trudie, mijn jeugdliefde, en ik besloten al op jonge leeftijd te gaan trouwen, mede omdat we sterk de behoefte hadden om op eigen benen te staan. Het werd een zogeheten moetje. Niet vanwege zwangerschap, maar omdat ik door het huwelijk vrijgesteld kon worden van de dienstplicht."

Verkenningstocht

"Als gemeentesecretaris in o.a. Lith wilde ik graag het stapje maken naar het ambt van burgemeester. In de wandelgangen werd over Aalburg veel verteld, maar dat wilde ik wel eens met eigen ogen zien. Voordat de sollicitatiebrief de deur uitging, hebben we een verkenningstocht door de zeven dorpen gemaakt. Op een terras in Heusden besloten we de brief op de post te doen en als katholieke jongen voelde ik me niet veel later welkom. Aalburg bleek een warme gemeente, eentje waar je van droomt. En dat voel ik nog altijd. Betrokken mensen, handelaren die goed van de tongriem gesneden zijn, zzp'ers die graag hun eigen boontjes doppen, mooie kerkgenootschappen. Daarvan afscheid nemen maakt me weemoedig, maar als realist zeg ik: wat een mooie tijd heb ik tien jaar lang in Aalburg gekend. En wat kwam ik op een goed moment binnen. De huldiging van Marianne Vos als olympisch kampioene was zo ongeveer mijn eerste officiële daad als burgemeester. Als gedreven wielrenner kon het niet mooier. Als jochie van veertien fietste ik al graag, maar ik had niet het winnaarstalent. Ik ben later overgestapt naar de recreanten en heb koersen als de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik met groot plezier gereden."

"Als verbinder heb ik open willen staan voor alle inwoners. Transparantie, geen dubbele agenda's en ik ben wars van polarisatie. Dromen van burgers moeten uit kunnen komen en niet gedwarsboomd worden door allerlei regeltjes en mitsen en maren. Jammer genoeg is de praktijk vaak anders, maar ik ben ervan overtuigd dat je het enthousiasme van mensen met goede ideeën moet omarmen en als het even kan zelfs moet belonen. Hoewel tijdelijk, ga ik me ook in Boxtel op die manier profileren. Hier in Altena gaat de nieuwe gemeente ongetwijfeld een mooie toekomst tegemoet. Grote veranderingen zullen er niet direct zichtbaar zijn, maar laten we met z'n allen beseffen dat ons gebied een enorme potentie in zich heeft, bijvoorbeeld als Poort van Brabant. Mijn grote wens voor Altena is het sterk terugdringen van drugs- en alcoholgebruik. Ontmoediging zal al op jonge leeftijd noodzakelijk zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de lessen vanuit het LEV!-project met o.a. een weerbaarheidstraining op al onze basisscholen, waarbij ouders nauw worden betrokken. Drugs en alcohol kan zo ontzettend veel kapot maken. Niet alleen dreigen jonge en talentvolle jongeren verloren te gaan, ook hele gezinnen worden meegezogen in de verderfelijke poel van verslaving."

Tot slot mag de burgemeester kiezen. Voor iemand die zichzelf ongedurig noemt, iemand die graag de grote lijnen ziet en niet betuttelend te werk gaat, moet dat geen probleem zijn. Wordt het bos of rivier, koken of aanschuiven, kopen of zelf maken, huisman of tuinman, droom of werkelijkheid. Na een korte stilte en nog een hap van de taart vanwege de nieuwe baan wordt het: rivier, aanschuiven, kopen, tuinman en droom.

Afscheid

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december neemt de burgemeester afscheid van zijn dorpen. Hij komt letterlijk naar iedere kern om daar handen te schudden, een praatje te maken met bewoners, een broodje mee te eten, enzovoorts. Naterop blijft wonen in Babyloniënbroek en hoopt daar samen met echtgenote Trudie oud te worden. Dochter Evelien (33) en zoon Joep (30) dachten waarschijnlijk dat vader Fons na tien jaar Aalburg wat vaker thuis zou zijn, maar dat is een misrekening. Het werk in Boxtel wacht al.

Henk Poelakker