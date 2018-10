Malle Pietje verhuisd naar groter pand

SLEEUWIJK • Malle Pietje in Sleeuwijk is verhuisd. De tweedehandsgoederenwinkel was uit zijn jasje gegroeid.

"We gaan naar zeven deuren verder", grapt Miep van Wordragen, die samen met haar man André de zaak bestiert. Het pand waar voorheen Van Schuppen zat aan de Rijksstraatweg 69 wordt de nieuwe locatie.

Zaterdag 13 oktober is de opening. "Maar we doen niets bijzonders. Geen acties. We draaien gewoon om half tien de sleutel om. Wel is er voor iedereen koffie", lacht André van Wordragen. In augustus 2013 opende Malle Pietje aan de Rijksstraatweg 55 voor het eerst de deuren. In eerste instantie was slechts een deel van de voormalige autogarage in gebruik. Door de jaren heen werd vanwege de aanzwellende activiteiten het hele pand gehuurd. Uiteindelijk moest er uitgezien worden naar een groter pand.

Naast de Chinees

Het pand van Van Schuppen naast het Chinees restaurant is de oplossing. "Het is groter, mooier en warmer", legt Miep uit. "We gaan van 1250 vierkante meter naar 1750 vierkante meter. Twee verdiepingen met een lift. Het is beter geïsoleerd. We zijn er blij mee", vult André aan.

Qua bedrijfsvoering verandert er niet veel. "Alleen zullen we vanaf heden geen kledingwisseling meer doen", legt Miep uit. "We hadden altijd een aparte zomer- of wintercollectie. Dat doen we niet meer. Scheelt een maand stress voor ons en een hoop spierpijn", lacht ze.

Dan de naam Malle Pietje. "Ik heb die naam destijds gekozen, nadat ik was gestruikeld toen ik iets moest pakken. Een mevrouw zei: het lijkt hier wel Malle Pietje. Ik dacht gelijk dat is een mooie naam voor mijn bedrijf", legt André het verband uit. Malle Pietje is een puur tweedehandsgoederenwinkel. "Je kunt ons niet vergelijken met een kringloop. Het verschil met vijf jaar geleden is dat we onze goederen meer sorteren op kwaliteit en netheid."

Ontruimingen

André en Miep houden zich ook bezig met verhuizen en ontruimingen. "De goede spullen nemen we mee en de rommel voeren we af. We maken het huis helemaal woningbouwklaar. We hebben soms wel vier of vijf huizen per week." Bij Malle Pietje blijft nog één ding ongewijzigd. Dat is het inleveren van olie en vet.