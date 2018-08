Beeksports krijgt bootcampveldje bij Prinsentuin College

ANDEL • Beeksports organiseert vanaf september bootcamps op een eigen veldje, op het terrein van het Prinsentuin College in Andel.

Daar wordt een veldje met allerlei obstakels aangelegd, vertelt Jan van Beek van Beeksports. "Zo kunnen we meer uit onze bootcamps halen."

Normaal gesproken sporten de bootcampers in de openbare ruimte, zoals afgelopen zaterdag nog op het strandje in Woudrichem. "Dat blijven we doen, maar hoofdzakelijk zijn we straks bij het Prinsentuin College te vinden." Ook de school gaat gebruik maken van het bootcampveldje.

Van Beek is blij met die samenwerking. "Op deze manier kunnen ook de leerlingen kennis maken met bootcamps en kan de school meer uit de gymlessen halen."