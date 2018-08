REGIO • Het Land van Heusden en Altena zoekt verkoeling op de warmste dag van deze week.

Veel mensen duiken het zwembad in of zoeken een plekje in de schaduw. Anderen moeten ook in deze hitte gewoon doorwerken, op het land of als kersenverkoper.

Het Kontakt zoekt verhalen en foto's over de manier waarop het Land van Hesuden en Altena met de hittegolf omgaat. Laat het ons weten via redactie.altena@kontaktmediapartners.nl. Fotograaf Jan Noorlandt maakte alvast een begin met deze foto's uit Werkendam.