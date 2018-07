Werkendam zet lieveheersbeestjes in tegen bladluis

WERKENDAM/NIEUWENDIJK • De gemeente Werkendam zet lieveheersbeestjeslarven in in de strijd tegen bladluis.

Bij een honderdtal lindebomen in Werkendam en Nieuwendijk worden larven van het lieveheersbeestjes uitgezet. Deze larven voeden zich met de luizen. Wethouder Matthijs van Oosten zette woensdag een aantal larven uit.

"Door inzet van de larven van het lieveheersbeestjes bestrijden we bladluizen eenvoudig, effectief en op een zeer milieuvriendelijke manier", aldus de wethouder. "Lieveheersbeestjes zijn namelijk de natuurlijke vijanden van bladluis. De larven, de jongen van het lieveheersbeestje, kunnen nog niet vliegen en willen maar één ding: een volwassen lieveheersbeestje worden. Om een volwassen lieveheersbeestje te kunnen worden moeten ze heel veel bladluizen eten."

De gemeente Werkendam wil hiermee de overlast van de 'plak' beperken.

Op termijn wordt gekeken wat het effect is. Als de bestrijding succesvol blijkt, is de gemeente voornemens deze werkwijze volgend jaar uit te breiden. De larven worden nu uitgezet in De Laan van Welgelegen in Werkendam en de Singel en Ippelseweg in Nieuwendijk.