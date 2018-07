REGIO • De 25e editie van de Altena Tourtocht kon zaterdag rekenen op een prachtige zonnige dag.

Het vertrek was net als voorgaande jaren bij Het Verlaat in Almkerk, waar de oldtimers veel bekijks trokken. Vanwege het jubileum was er dit jaar groots uitgepakt.

Naast de wagens was er ook een optreden van Altena Jazz en was er ook een goochelaar om de kinderen te vermaken.