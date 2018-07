Nieuwe raad beslist over grotere sporthal d'Alburcht

In september wordt de knoop over d'Alburcht doorgehakt. (Foto: archieffoto: Teus Admiraal)

WIJK EN AALBURG • Aalburg wil de uitbreiding van de sporthal van d'Alburcht 'met warme hand' overdragen aan de gemeente Altena.

Dat betekent dat de Aalburgse gemeenteraad dit najaar nog wel een klap mag geven op de nieuwe indeling van de zalen van d'Alburcht, maar dat hij de uitbreiding van de sporthal slechts kan voorbereiden voor de nieuwe gemeenteraadsleden. "Technisch gezien gaat het hier om nieuw beleid", legt wethouder Arie van Loon uit. "Sinds het herindelingsbesluit is goedgekeurd door de Tweede Kamer staan Aalburg, Werkendam en Woudrichem onder speciaal toezicht. Ook al zouden de buurgemeenten achter de plannen voor uitbreiding staan, dan zet de provincie er toch een streep doorheen."

De ombouw van de zalenfunctie van d'Alburcht was al wel opgenomen in de Aalburgse begroting.

Zuur

Dat 'voelt even zuur' voor gymvereniging WIK die zich de afgelopen maanden hard heeft gemaakt voor extra capaciteit, beaamt ook de wethouder. Maar met een zetel in het stichtingsbestuur van d'Alburcht is WIK goed betrokken geweest bij de plannen. "De verwachtingen van WIK en het college liggen niet zo heel ver uit elkaar", zegt wethouder Pim Bouman daarover.

Het bestuur van d'Alburcht heeft eind vorige maand een visie neergelegd over hoe het verder moet met het multifunctioneel centrum. Uitbreiding van de sporthal is gewenst, want tijdens piekmomenten is de zaal eigenlijk te klein. Daarnaast ligt er het verzoek voor meer kleedkamers en de mogelijkheid de hal te kunnen opdelen in gymlokalen. De grote zaal van 250 m2 moet straks met tussenwanden te verdelen zijn in drie kleinere zalen, waaraan eventueel ook nog de bar en de foyer toegevoegd kunnen worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op piekmomenten uit te wijken naar Bubeclu - dat dus behouden blijft - en de aula van het Willem van Oranje College.

Het Aalburgse college neemt de visie van het bestuur in zijn geheel over, zegt Van Loon. "We nemen als college alleen nog geen standpunt in. We leggen dit stuk volgende week opiniërend voor aan de gemeenteraad en in september wordt dan, tegelijk met een besluit over het integraal huisvestingsplan (IHP), de knoop doorgehakt." In januari wordt gestart met de verbouwing van d'Alburcht voor de komst van het gezondheidscentrum.

Warme hand

De bedoeling is dat de werkzaamheden in november 2019 klaar zijn en dat de verbouwing van de zalenfunctie daarbij wordt meegenomen. Voor de uitbreiding van de sporthal doet burgemeester Fons Naterop een appel op de nieuwe raad. "We bereiden dit stuk zorgvuldig voor een dragen het met warme hand over."

