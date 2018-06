PARTRIDGE-project officieel afgetrapt in Almkerk

ALMKERK • De maatregelen binnen het Interreg-project PARTRIDGE in Brabant hebben vrijdag in Almkerk een officieel tintje gekregen.

De maatregelen, o.a. gericht op een beter leefgebied voor de patrijzen op de akkerlanden, worden genomen door twintig deelnemers. Op hun percelen worden veldpanelen geplaatst om uitleg te geven aan voorbijgangers. Daarnaast is op een centrale plek in de polder een rotatiepaneel geplaatst, dat vrijdag onthuld is door Gedeputeerden Johan van den Hout en Annemarie Spierings. In de provincies Brabant en Zeeland is eind 2016 het Interreg-project PARTRIDGE gestart.

Nederland is één van de vijf landen, waar dit vier jaar durende project loopt. Het project heeft tot doel om in Europees verband te demonstreren dat hoge biodiversiteitswaarden en landbouw samen kunnen gaan. In het Land van Heusden en Altena ligt de Oude Doorn, één van de tien demonstratiegebieden, waar 30 procent biodiversiteitswinst geboekt wordt op ruim 500 hectare landbouwgrond.

In 2017 is veel tijd gestoken in het werven van deelnemers, de aanleg van een nieuw habitat voor akkernatuur, het aanbieden van wintervoedsel, het opzetten en uitvoeren van tellingen en het geven van excursies en voorlichtingsavonden.

Eerste projectjaar

2018 is het eerste projectjaar, waarin bijna 10 procent van het oppervlak is ingericht met geschikt habitat. De nieuwe maatregelen waaronder bloemenblokken, keverbanken, akerranden en patrijzenhagen werpen hun vruchten af. Er is veel aandacht voor niet-kerende grondbewerkingen, beperking van bestrijdingsmiddelen, goed biotoopbeheer en de sociaaleconomische aspecten van een agrarisch bedrijf.

Na twee jaren tellen laten de cijfers een toename in insecten, patrijzen, wintervogels en hazen zien, aldus Brabants Landschap: "Het Interreg-project PARTRIDGE is een mooi voorbeeld van gebiedssamenwerking, effectief agrarisch natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw."

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?tag=partridge