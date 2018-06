Altena Bruist en beweegt op 30 juni

• Altena al wandelend, of fietsend, ontdekken op 30 juni.

ALTENA • Zoals wellicht eerder vernomen: op zaterdag 30 juni worden inwoners van Altena van harte uitgenodigd om te bewegen in Altena!

Op deze datum houden de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem het Beweegevenement vanuit Altena Bruist! Startpunt zijn de drie gemeentehuizen, maar ook op het drielandenpunt aan de Hillsestraat in Babyloniënbroek worden tal van activiteiten georganiseerd. Om 15:00 uur wordt Altena Bruist met een officieel tintje geopend.

Tijdens deze dag kunnen deelnemers ervoor kiezen om Altena te verkennen per fiets, racefiets, wandelend of zelfs door de hardloopschoenen aan te trekken. Op gezette tijden worden in alle kernen van Altena ook de gedichten voorgelezen die als beste uit de bus zijn gekomen naar aanleiding van de gedichtenwedstrijd die Stichting Poëzie Land van Altena heeft uitgeschreven.Wie zich aan wil melden voor een van de activiteiten, kan kijken op onderstaande website.

Om 15:00 uur krijgt deze dag vol beleven en bewegen een officieel tintje. Op het terrein aan de Hillsestraat geven Fons Naterop, John Bakker en Paula Jorritsma het startschot voor een jaar vol bruisende activiteiten in het kader van cultuur, muziek en bewegen. Daarnaast is er op het terrein aan de Hill vanaf 12:00 uur van alles te beleven. Een aantal verenigingen en stichtingen uit Altena laten bezoekers kennis maken met verschillende activiteiten en demonstraties. Ook kunnen deelnemers hier terecht voor een lekker drankje, hapje of een verkoelend ijsje.

http://www.altena2019.nl/altenabruist