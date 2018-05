Food én vis in Woudrichemse vesting

WOUDRICHEM • Jaarmarkten in hun huidige vorm zijn een uitstervend ras, dus kiest de organisatie van het Festival Weekend in Woudrichem dit jaar voor een andere aanpak.

Een stukje vernieuwing is anno 2018 wel op zijn plaats, heeft de organisatie van het Festival Weekend in Woudrichem gedacht. De festiviteiten rondom het hemelvaartsweekend kennen van oudsher een traditioneel programma, maar het vis bakken krijgt met 'nieuwerwets voedsel' een moderne tegenhanger, vertelt Carla Olsthoorn namens de organisatie.

"Het accent van de jaarmarkt verschuift wat. Het wordt dit jaar meer een food- dan een warenmarkt."

En 'food' is hip, want de provincie Noord-Brabant mag zich dit jaar de European Region of Gastronomy noemen. Onder de noemer Brabants Celebrates Food werken AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant samen met Brabantse partners aan het programma dat een impuls geeft aan de Brabantse expertise en het aanbod het gebied van food. Eén van de gezamenlijke doelstellingen is om te werken aan een voedselsysteem dat beter is voor mens, dier en milieu en zo uitvoering te geven aan de voedselagenda van de toekomst.

De duurzame ontwikkeling van de Brabantse gastronomie en gastvrijheid, vormt een belangrijk onderdeel van die doelstelling.

Streekproducten

"En hoe kunnen wij dat nou beter doen dan met onze producenten van streekproducten", zegt Olsthoorn enthousiast. Zo zijn De Fruitschuur, Lekker Gemekker, kaasboerderij De Lange Hoeve, Theo Koekkoek van Culinei, Bianca van der Beek uit Genderen en The Honeybin van de partij op zaterdag 12 mei. Ook staat Patrick de Rade op de markt en is tijdens het Festival Weekend Korenmolen Nooit Gedagt 'natuurlijk' geopend. Ze gaan hun producten verkopen, maar ze zullen in hun stand ook verschillende activiteiten doen. Bovendien is er ook koopwaar uit de streek op de jaarmarkt te vinden, bijvoorbeeld van Oude Liefde uit Woudrichem.

Food én vis dus in de Woudrichemse vesting, want het succesnummer het Woerkums kampioenschap visbakken blijft uiteraard gewoon bestaan. Dat vindt plaats op donderdag 10 mei, vanaf 12:30 uur. Op vrijdag 11 mei zijn er sprintwedstrijden roeien in samenwerking met WVS Woudrichem en op zaterdag 12 mei staan naast de jaarmarkt ook andere activiteiten op het programma.

http://www.festivalweekendwoudrichem.nl