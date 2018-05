Teveel blauwalg in Put Uppel

WOUDRICHEM • De gemeente Woudrichem raad zwemmen in de Put aan de Omloop in Uppel af vanwege de grote hoeveelheid blauwalg in het water.

Er worden op dit moment monsters genomen van het water in de Put aan de Omloop. Het onderzoek loop tot en met juni 2018.

Daarna gaat gemeente in samenwerking met het waterschap bekijken welke maatregelen nodig zijn om de blauwalg structureel te bestrijden. Na de zomer besluit de gemeente over de maatregelen en over de zwemwaterfunctie.